Analisi Auditel della serata di giovedì 16 aprile 2020

Di Hit venerdì 17 aprile 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.

L'access time vede in testa la curva della replica del Soliti ignoti, col pubblico in attesa del finale della fiction DOC. La curva di Rai1 in questo frangente scorre fra il 15 ed il 27% di share. Segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia nel corridoio fra il 15 ed il 20% di share e sempre terza la linea nera di La7 con Otto e mezzo che tocca la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con l'ultima serata (per ora) della fiction DOC, curva questa che scorre fra il 30 ed il 40% di share. Tradotto in valori assoluti vediamo la curva stabilmente attorno ai 9 milioni di telespettatori nel primo episodio e poco sotto nel secondo. Segue la curva di Canale 5 con I pirati dei Caraibi attorno al 10%, fra i 2 e i 3 milioni di telespettatori, quindi c'è la linea gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio fra il 5 ed il 10% di share, attorno ai 2 milioni.

Seconda serata con la curva di Canale 5 che tocca il 20% di share e sempre attorno ai 2 milioni di telespettatori davanti alla rete ammiraglia Mediaset per vedere la fine del film di prima serata, seguita dalla curva di Rai1 che si appoggia sulla linea del 10% di share.

Curve share

Curve valori assoluti



Elaborazioni su dati AUDITEL™