HGTV, record di ascolti per i Fratelli in Affari con Brad Pitt

Di Claudia Cabrini venerdì 17 aprile 2020

Quasi 3 milioni di ascoltatori per il primo episodio di Celebrity IOU con Brad Pitt, il nuovo programma di Fratelli in Affari con ospiti i VIP

Vi ricordate di Celebrity IOU, il nuovo format edito dal canale di intrattenimento Home & Garden TV, ideato dalla coppia di fratelli Scott, più conosciuti in Italia come i protagonisti di Fratelli in Affari? Come vi avevamo raccontato soltanto qualche giorno fa, il nuovo show televisivo in partenza lo scorso lunedì negli States avrebbe visto Drew e Jonathan Scott nell'ardua impresa di aiutare dei VIP nell'acquisto di una casa di lusso da regalare ad una persona alla quale avrebbero voluto fare una sorpresa.

E sempre a sorpresa, protagonista del primo episodio della nuova stagione di Celebrity IOU il divo Hollywoodiano Brad Pitt, che soltanto qualche mese prima aveva contattato personalmente i due immobiliaristi di Fratelli in Affari per chieder loro di poter prendere parte al programma. Ebbene, l'episodio con protagonista Brad Pitt, nel quale vedevamo l'attore, ex di Angelina Jolie, pronto a ristrutturare una splendida abitazione da regalare ad una sua cara amica, una make-up artist celebre ad Hollywood ma dal passato molto difficile, è stato un successo. Come riportato da Deadline.com,



"La premiere di Celebrity IOU andata in onda lunedì con protagonista il Premio Oscar Brad Pitt, ha sbancato su HGTV, segnando il record assoluto di ascolti per il canale televisivo, con ben 2.6 milioni di spettatori".

Immenso anche il successo del primo episodio via social, dove HGTV è solita trasmettere le intere puntate dei suoi programmi, gratis, ai residenti negli Stati Uniti. Sempre come riportato da Deadline.com, la prima puntata di Celebrity IOU avrebbe registrato soltanto online oltre 1 milione di visualizzazioni in streaming, ottenute sommando quelle del sito HGTV, e delle rispettive piattaforme Facebook, Instagram e Twitter.

Nei prossimi episodi, tra i protagonisti VIP confermati nel programma, troveremo Michael Bublé, l'attrice Rebel Wilson, Melissa McCarthy (la celebre Sookie di Una mamma per amica) e l'attrice Premio Oscar Viola Davis. Visto l'enorme successo, ora ci si chiede se Celebrity IOU approderà anche in Italia, magari nei prossimi mesi e ovviamente sul nuovo canale di intrattenimento italiano HGTV .