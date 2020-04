Alessandro Borghese 4 Ristoranti - Speciale The Jackal, su Sky Uno una sfida inedita a base di cacio e pepe

Di Giorgia Iovane giovedì 16 aprile 2020

Alessandro Borghese riassapora virtualmente l'atmosfera del suo ristorante per farsi prendere un po' in giro dai The Jackal, che spaziano con disinvoltura tra Rai e Sky.

Un access prime time inedito quello che propone questa sera, giovedì 16 aprile 2020, Sky Uno: come 'appetizer' alla finale di Food Family Fight arriva alle 20.45 sull''ammiraglia Sky una puntata speciale di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e The Jackal. Una sfida inedita tra lo chef e il collettivo partenopeo che si gioca a base di un grande classico di Borghese come la cacio e pepe. La sfida è ovviamente solo la 'scusa' per dare agio a The Jackal di scherare con i tormentoni di Alessandro Borghese, che soprattutto con 4 Ristoranti è entrato nel lessico (quasi) comune con quella sua esclusiva prerogativa di "confermare o ribaltare il risultato".

Ovviamente ogni 'membro' della sfida ha la sua parte in commedia: Ciro è 'l’entusiasta', talmente fan di Borghese da tentare di soffiargli uno dei suoi cavalli di battaglia trasformandola in una 'caciocavallo e pepe'. E' lui ad avere l'ardire di sfidare lo chef e rimettersi al giudizio di Fru, per l'occasione 'il precisino”, Fabio, in questo caso 'il tradizionalista', e Simone, in veste di 'salutista'.

Ad ospitare 'il duello' è il ristorante di Alessandro Borghese, AB - Il Lusso della Semplicità: inutile dire che il programma è stato registrato prima del Covid e prima del DPCM. Si tratta, quindi, di un 'fuori menù', giusto per citare un format tv di successo, che ha visto Borghese protagonista e ora tornato in onda sulla concorrenza. Un antipasto che si preannuncia gustoso e che porta la firma di Banijay Italia - scritto da Luca Danesi e Glenda Manzi, per la regia di Gianni Monfredini. Che sia un 'test' per i The Jackal in versione cooking, come ha già fatto Casa Surace con Belli di Nonna? Chissà. Intanto i The Jackal si concedono un nuovo esperimento tv mentre RaiPlay ha tra i suoi contenuti la loro serie interstiziale. I formati brevi, del resto, sono il loro cavallo di battaglia, al netto dei caci, dei cavalli e del pepe.