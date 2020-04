Skam Italia 4 quando inizia? Il messaggio vocale di Sana

Di Massimo Galanto giovedì 16 aprile 2020

Netflix scatena i fan della teen serie pubblicando sui social un messaggio vocale della ragazza protagonista dei nuovi episodi.

È bastata la pubblicazione su Twitter e su Instagram di un teaser vocale per risvegliare il rumoroso e numeroso fandom di Skam Italia.

Neflix, infatti, ha postato sui social un breve messaggio vocale di Sana, la ragazza italo-tunisina interpretata da Beatrice Bruschi della teen serie. Sarà proprio lei la protagonista dei nuovi episodi, che dovrebbero essere disponibili a breve su Netflix e su TimVision. Non c'è ancora una data di rilascio ufficiale, ma la produzione (Cross Productions) meno di un mese fa aveva fatto sapere che i lavori, nonostante la quarantena forzata per l'emergenza coronavirus, stanno andando avanti:

Anche se da casa, anche se fisicamente lontani, noi di Cross continuiamo a lavorare e siamo più vicini che mai. Persino il montaggio va avanti da remoto.

Nel vocale diffuso, Sana dice di essere stressata in casa da Rami, che potrebbe corrispondere a suo fratello, e che "domani vi spiego meglio". Come a voler annunciare che nella giornata di domani arriveranno nuovi dettagli. Magari la data ufficiale di rilascio e/o il trailer.

L'hasthtag #SkamItalia è balzato in vetta alle tendenze in Italia su Twitter, con migliaia di tweet degli entusiasti fan, in trepida attesa dei nuovi episodi.