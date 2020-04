Domenica in e gli ospiti della trentunesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 16 aprile 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Domenica 19 aprile alle ore 14 su Rai1 andrà in onda, in diretta dagli studi Rai Frizzi di Roma, la puntata numero 31 di Domenica in. Mara Venier è pronta ancora una volta ad intrattenere il suo affezionato pubblico per oltre tre ore e mezza di televisione familiare, con ospiti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, collegati attraverso internet.

Si parte da una coppia di casa a Domenica in, ovvero Amadeus e la moglie Giovanna collegati da casa, dove racconteranno la loro giornata in questi tempi di clausura forzata. Ma Amadeus e Giovanna non sarà l'unica coppia collegata con zia Mara, ci sarà infatti anche un collegamento con Eleonora Abbagnato in compagnia del marito Federico Balzaretti.

Fresco fresco da Pechino express e prossimo conduttore di Boss in incognito, collegato con Mara anche l'attore comico Max Giusti e per il mondo della fiction con Mara l'attrice Elena Sofia Ricci che parlerà della fiction di Rai1 Vivi e lascia vivere.

Non solo Elena per il mondo della fiction, ma collegati con Domenica in anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L'allieva. Collegamento anche con il regista e sceneggiatore Ferzan Özpetek e con l'attore e regista Christian De Sica, quindi per il mondo della pasticceria Igino e Debora Massari.

Si farà anche un punto della situazione sanitaria nel nostro paese invaso dal Coronavirus con il Professor Francesco Le Foche. Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 19 aprile a partire dalle ore 14 su Rai1 con la nuova puntata in diretta da Roma di Domenica in, ovviamente con Mara Venier.