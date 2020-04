Da Giordano, Berlinguer e ancora Giordano collegato da location diverse. La strana serata di Massimo Galli

Di Massimo Falcioni mercoledì 15 aprile 2020

Massimo Galli va ospite sia a Cartabianca che a Fuori dal coro, dove appare due volte. Collegato da casa nel primo caso e dal suo studio (con camice) nel secondo

Prendete una infinita di talk show, molti dei quali in onda nella stessa serata; aggiungeteci un unico tema di dibattito - l'emergenza coronavirus - e concludete l’operazione con l’innesto di scienziati e virologi che, nella maggior parte dei casi, sono sempre gli stessi.

Il risultato è quello ottenuto martedì sera da Massimo Galli, intervenuto sia a Cartabianca che a Fuori dal coro.

Divenuto ormai presenza fissa da Mario Giordano, Galli si è collegato in due momenti differenti: poco dopo le 22, per circa venti minuti, e poi dopo la mezzanotte. La location? Il suo studio al Sacco di Milano, al quale ha abbinato un look da lavoro, con tanto di camice addosso.

Nel mezzo c’è stato però il tempo di dedicarsi alla concorrenza e il professore ha fatto capolino anche su Rai 3. Orario di apparizione 23 e 15 e lunga tirata fino a un passo dalle 24. Stavolta Galli parlava da casa, collegato via Skype con l’immancabile libreria come sfondo.

Seppur non in sovrapposizione, l’effetto generato nel pubblico è stato quello di un evidente disorientamento. Come Pippo Franco ne Il tifoso, l’arbitro e il calciatore – dove si finge contemporaneamente tifoso della Roma e della Lazio durante un infuocato derby - Galli è saltato da una parte all’altra, mutando abiti e scenari.

Ovviamente quello registrato - probabilmente nel tardo pomeriggio - era il Galli di Rete 4. Per la cronaca.