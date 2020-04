Pechino Express 2020, vincono le Collegiali (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 15 aprile 2020

Nicole Rossi e Jennifer Poni conquistano la vittoria dell'ottava edizione dell'adventure show di Rai 2.

Dopo un viaggio lungo 7000 km l'edizione 2020 di Pechino Express ha la sua coppia vincitrice: sono Nicole Rossi e Jennifer Poni. Le due ragazze già protagoniste nella terza edizione de Il collegio andata in onda nel 2019. Le due giovani sono riuscite a scansare dalla vittoria gli Wedding Planners Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, la coppia che nelle ultime settimane era stata quotata trionfatrice, ma che invece si sono dovuti accontentare del secondo posto. In terza posizione si sono classificate le Top Ema Kovac e Dayane Mello.

Le collegiali vincono un premio in denaro che sarà devoluto in beneficenza all'ong OVCI (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati in questa edizione.

In diretta sul profilo instagram della trasmissione Costantino della Gherardesca ha potuto sentire le prime emozioni a caldo delle due giovani ragazze. Da evidenziare le parole di Nicole che ha dedicato la vittoria anche ai secondi classificati: "Sono stati una coppia formidabile, Enzo e Carolina hanno fatto vedere la gara dietro al grande viaggio".

Su Twitter Enzo Miccio ha commentato: "Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Grazie PECHINO EXPRESS mi avete restituito un Enzo nuovo".