Sky Atlantic Maratone proseguirà fino al 30 aprile, sul canale 111 di Sky

Di Fabio Morasca martedì 14 aprile 2020

Il pop-up channel di Sky andrà avanti fino al 30 aprile 2020.

Il pop-up channel di Sky dedicato alle maratone di serie tv, Sky Atlantic Maratone, che avrebbe dovuto terminare la propria programmazione il prossimo 16 aprile, proseguirà fino al prossimo 30 aprile.

Dal 17 al 30 aprile, quindi, saranno disponibili sul canale 111 di Sky, le seguenti serie: 1992, 1993 e 1994, la trilogia Sky Original, nata da un'idea di Stefano Accorsi, dedicata a Mani Pulite e alla nascita della Seconda Repubblica, e le produzioni HBO Watchmen, l'acclamata serie con Jeremy Irons e Regina King ispirata all'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, il cult True Detective, Band of Brothers, The Pacific, dittico sulla Seconda Guerra Mondiale prodotto anche da Steven Spielberg e Tom Hanks, e Succession, serie dramedy con Brian Cox.

Andranno in onda anche le maratone di Catch-22, la serie diretta da George Clooney, di Warrior, serie action basata sugli scritti di Bruce Lee, di Kidding, serie che ha segnato il ritorno in tv di Jim Carrey, della serie animata Our Cartoon President e di Trust, serie ispirata al rapimento di John Paul Getty III, nipote di J. Paul Getty, magnate dell’industria petrolifera.

In attesa della nuova Save me too, inoltre, su Sky Atlantic Maratone andrà in onda anche la serie Sky Original inglese, Save me.

Infine, dal 25 al 27 aprile, andranno in onda le sei stagioni di House of Cards, la serie tv dedicata agli scandali e agli intrighi della Casa Bianca con Kevin Spacey e Robin Wright.

Sky Atlantic Maratone: la programmazione fino al 30 aprile

17 aprile

Kidding (dalle ore 06:45)

1992 (dalle ore 13)

18 aprile

1992 (dalle ore 06:10)

1993 (dalle ore 15:30)

1994 (dalle ore 23:15)

19 aprile

1994 (dalle ore 15:45)

City on a Hill (dalle ore 23:15)

20 aprile

Caterina La Grande (dalle ore 09:10)

Band of Brothers (dalle ore 13)

The Pacific (dalle ore 23:20)

21 aprile

Das Boot (dalle ore 09)

Catch-22 (dalle ore 18)

8 giorni alla fine (dalle ore 22:50)

22 aprile

Generation Kill (dalle ore 06:10)

Warrior (dalle ore 14:15)

Watchmen (dalle ore 23)

23 aprile

The Race – Corsa Mortale (dalle ore 08:30)

True Detective S.1 (dalle ore 15:10)

True Detective S.2 (dalle ore 23:15)

24 aprile

True Detective S.3 (dalle ore 11:45)

25 aprile

Our Cartoon President (dalle ore 06)

House of Cards S.1 (dalle ore 11)

House of Cards S.2 (dalle ore 23)

26 aprile

House of Cards S.3 (dalle ore 11)

House of Cards S.4 (dalle ore 23:10)

27 aprile

House of Cards S.5 (dalle ore 11:10)

House of Cards S.6 (dalle ore 23:35)

28 aprile

The Last Panthers (dalle ore 07:40)

Succession S.1 (dalle ore 13:10)

Succession S.2 (dalle ore 23:25)

29 aprile

Trust (dalle ore 13:35)

Rome S.1 (dalle ore 23:05)

30 aprile

Rome S.2 (dalle ore 13:25)

Save Me (dalle ore 23:55)