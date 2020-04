Morto Franco Lauro, il giornalista di RaiSport aveva 58 anni

Di Ivan Buratti martedì 14 aprile 2020

Addio a Franco Lauro. Il giornalista di Rai Sport, volto noto di trasmissioni sportive del servizio pubblico come 90° Minuto e La Domenica Sportiva, è venuto a mancare oggi, martedì 14 aprile 2020. Stando a quanto dichiarato dal sito del quotidiano Il Messaggero, un'ambulanza e una pattuglia delle forze dell'ordine hanno raggiunto la casa del giornalista, in via della Croce, per prestare soccorso. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico-sanitario, che non ha potuto che accertare il decesso.

Franco Lauro, che il 25 ottobre prossimo avrebbe compiuto 59 anni, lavorava in Rai dal 1984. Esperto di basket e calcio, il giornalista e telecronista ha seguito i più importanti eventi sportivi nazionali e mondiali dalla metà degli anni '80 ad oggi, arrivando al timone di storiche trasmissioni di informazione sportiva della Rai. Non sono state fornite informazioni ufficiale sulla causa della morte, ma le prime indiscrezioni riferiscono di un probabile malore improvviso, forse un infarto.