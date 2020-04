Cortesie per l'auto, su Motor Trend la sfida tra appassionati di quattro ruote (Video)

Di Paolo Sutera lunedì 13 aprile 2020

Su Motor Trend (canale 59 del digitale terrestre) arriva Cortesie per l'auto, una sfida che ricalca Cortesie per gli ospiti ma che vede al centro le auto ed i loro appassionati proprietari

Siamo abituati ormai a vedere giudicati gli spazi delle proprie case, dalla zona soggiorno al terrazzo o giardino, fino alla cura nell'apparecchiare la tavola ed, ovviamente, i menù preparati per ogni occasione. Ma se la stessa attenzione fosse posta sui mezzi a quattro ruote, cosa succederebbe?

Nasce così Cortesie per l'auto, una produzione originale Motor Trend (canale 59 del digitale terrestre), in onda da questa sera, lunedì 13 aprile 2020, alle 22:15. La fonte d'ispirazione è chiara, ovvero Cortesie per gli ospiti: qui, però, ad essere giudicate non sono le case o le buone maniere verso gli altri commensali ma le proprie auto.

Ebbene sì: chi ha la passione per i motori riserva ogni tipo di attenzione possibile alle proprie vetture, evitando che anche un solo granello di polvere possa cadervi addosso ed assicurandosi che godano di ottima salute. Ogni puntata di Cortesie per l'auto, quindi, mette a confronto due proprietari e le rispettive macchine.

Al centro della gara ci sarà la valutazione della loro conoscenza, cura e guida del mezzo. Essendo una gara, appunto, ci devono essere dei giudici: tre esperti a cui toccherà valutare e scegliere chi sarà il vincitore di ogni puntata. Un compito che spetterà a Marcello Mereu, Emanuele Sabatino e Vicky Piria.

Marcello Mereu è un car detailer che dopo un lungo percorso nella moda è tornato alla sua passione per le auto, a cui riserva grande attenzione estetica e su cui non sopporta neanche la minima imperfezione. Emauele Sabatino, invece, è un meccanico che da oltre 30 anni si prende cure delle auto, a partire proprio dal motore. Vicky Piria, infine, è una pilota, in corsa da quando ha 15 anni e per ora unica pilota italiana nella W Series. Una passione, la sua nata, ad otto anni per caso, guidando il gokart del fratello: per lei la guida deve essere soprattutto un divertimento, ma non dimentica di osservare come ci si siede in macchina e come si posizionano le mani sul volante.

A loro tre tocca, in ognuna delle nove puntate della prima edizione (a tema differente: si passerà dalle auto sportive, a quelle di lusso, alle utilitarie e così via), valutare i due concorrenti, le loro auto ed i trattamenti ad esse riservati: dopo un'accurata analisi. Il vincitore, oltre al titolo di "proprietario perfetto", si porterà a casa il portachiavi di Cortesie per l'auto.

Cortesie per l'auto, streaming

E' possibile vedere Cortesie per l'auto in streaming su DPlay, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.