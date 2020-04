Paolo Bonolis: "Proverò a fare documentari divertenti"

Nel giorno di Pasquetta Rtl 102.5 ha ospitato al telefono Paolo Bonolis (ieri c'era Maria De Filippi). Il conduttore ha risposto alle domande poste in diretta dagli ascoltatori, parlando della televisione del passato, di quella del presente e di quella del futuro.

Bonolis, che ha scherzato sulla permanenza forzata in casa per l'emergenza coronavirus confessando di essere ormai "passato dallo sclero all'orchite", ha svelato che tra i suoi progetti futuri c'è quello dei documentari con modalità leggere. Partendo dall'idea che "la divulgazione può essere più acquisibile se fatta in maniera divertente invece che accademica", Bonolis ha annunciato:

Mi sarebbe piaciuto fare della documentaristica divertente, nel senso che credo che la divulgazione possa essere molto più acquisibile se fatta in maniera divertente invece che in maniera accademica. Questa è una cosa che in futuro forse proverò a mettere in piedi, bisogna essere d'accordo con chi poi produce tutto questo perché non è che posso fare tutto da solo, altrimenti tornerei all'adolescenza in quel senso. Ci ho pensato un pochettino, qualche cosa l'avevo scritta, ma poi le mille cose da fare nell'arco della giornata mi hanno impedito di portare avanti questo progetto. Mi piacerebbe spiegare cose ma in maniera divertente, dalla documentaristica della natura a quella storica, qualsiasi tipo di argomento può essere narrato in maniera divertente. È un po' uno stile che avevo preso ai tempi di Bim Bum Bam dove mi rendevo conto che, quando volevi provare ad insegnare delle cose ai bambini, potevi insegnargli una o due cose a puntata, facendoli divertire. Quello che gli insegnavi rimaneva, quello che veniva fatto in altre trasmissioni dove magari facevano lunghe lezioncine, i bambini lo rifiutavan