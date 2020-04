Diciamolo con una canzone: Canzone triste

Senza musica Solm

Firenze lo sai, non è servita a cambiarla

Do

la cosa che ha amato di più

Fa La7

è stata l'aria.

Rem Solm

Lei ha disegnato ha riempito cartelle di sogni

Do

ma gli occhi di marmo del colosso Toscano

Fa La7

guardano troppo lontano.

Re

Caro il mio Barbarossa

Sol

studente in filosofia

Re

col tuo italiano insicuro

Sol

certe cose le sapevi dire

Re Sol

oh lo so lo so lo so, lo so bene lo so,

Re

una donna da amare in due

Sol

in comune fra te e me

Re Mim Re Mim

ma di tempo ce n'è, in questa città

Re Mim La7

fottuta di malinconia e di lei.

Re

Per questo canto una canzone

Fa#

triste triste triste,

Sim

triste triste triste

Fa# Sim

triste triste triste, triste come me.

Sol Re

E non c'è più nessuno

La

che mi parli ancora un po' di lei,

Mim Sol Re Fa# Sim Fa# Sim

ancora un po' di lei.

Sol Re

E non c'è più nessuno

La

che mi parli ancora un po' di lei,

Mim Sol Re Rem

ancora un po' di lei.

Rem

Ricordo i suoi occhi

Solm

strano tipo di donna che era

Do

quando gettò i suoi disegni

Fa La7

con rabbia giù da Ponte Vecchio.

Rem Solm

Io sono nata da una conchiglia diceva

Do Do7

la mia casa è il mare, con un fiume no,

Fa La7

non lo posso cambiare.

Re

Caro il mio Barbarossa

Sol

compagno di un'avventura

Re

certo che se lei se n'è andata

Sol

no, non è colpa mia

Re

ohh lo so lo so lo so

Sol

la tua vita non cambierà

Re

ritornerai in Irlanda

Sol

con la tua laurea in filosofia

Re Mim Re Mim

ma io che farò, in questa città

Re Mim La7

fottuto di malinconia e di lei.

Re

Per questo canto una canzone

Fa#

triste triste triste,

Sim

triste triste triste

Fa# Sim

triste triste triste, triste come me.

Sol Re

E non c'è più nessuno

La

che mi parli ancora un po' di lei,

Mim Sol Re Fa# Sim Fa# Sim

ancora un po' di lei.

Sol Re

E non c'è più nessuno

La

che mi parli ancora un po' di lei,

Mim Sol Re Fa# Sim Fa# Sim

ancora un po' di lei.