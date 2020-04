Piroso contro Mentana: "Sua affermazione su Conte è grave, ma devo tacere, se no passo per rosicone"

Di Massimo Galanto sabato 11 aprile 2020

Piroso fu sostituito alla direzione del TgLa7 dieci anni fa: "Storia mai raccontata per bene e in toto, ma chi deve sapere, sa"

Il giorno dopo le parole di Enrico Mentana in diretta al TgLa7 contro la polemica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sui social se ne dibatte, con, in alcuni casi eccessi e violenze verbali inaccettabili.

Tra i 23536 Tweet scritti finora usando l'hashtag #Mentana ci sono anche quelli di Antonello Piroso, il quale si è ampiamente espresso su quanto accaduto ieri sera. Piroso, che nel 2010 fu sostituito alla direzione del telegiornale di La7 proprio da Mentana, prima ironizza ("La mia strada provinciale romana preferita, da 10 anni a questa parte, è la "No...mentana"'), poi commenta il caso con una metafora calcistica.

E che, lo dice a me?

La mia strada provinciale romana preferita, da 10 anni a questa parte, è la "No...mentana".

🤣🤣🤣

(#ilFranticheèinme mai rinuncerebbe a una battuta) https://t.co/ChSuJ7pbof — Antonello Piroso (@Apndp) April 11, 2020

#Conte



Fossi stato .@VujaBoskov avrei commentato:



<<Mai visto arbitro dire:

"Se avessi saputo come calciatore giocava,

non lo avrei fatto entrare in campo".

Non si fa.

Pure se giocatore killer.

O pippa.

Prima si aspetta fallo, poi si fischia>>. — Antonello Piroso (@Apndp) April 11, 2020

Il giornalista quindi torna sull'arrivo di Mentana a La7 di dieci anni fa spiegando che si tratta di una "storia mai raccontata per bene e in toto", ma "chi deve sapere, sa":

🤣Guardi:dormo sonni beati,e di norma non mi occupo/preoccupo di Mentana, da 10 anni a La7 dopo aver preso il mio posto come direttore Tg( storia mai raccontata per bene e in toto, ma le assicuro che chi deve sapere, sa).

Ps non mi chiami dottore:non sopporto la vista del sangue https://t.co/PrDAis7HwX — Antonello Piroso (@Apndp) April 11, 2020

Infine, entra nel merito di quanto accaduto ieri sera, rievocando una storica lite televisiva di Mentana con Ferrara:

Ma se Mentana fa un'affermazione a mio avviso grave, devo tacere perchè sennò passo per "rosicone" (che poi è l'accusa cui si ricorre quando non si hanno altri argomenti)? Oppure non ricordare lo scontro che ebbe con Giuliano #Ferrara in uno studio de La7?https://t.co/HyyLP50ODy — Antonello Piroso (@Apndp) April 11, 2020

E infine,alla #Marzullo:si faccia una domanda e si dia una risposta.

Si chieda cioè perchè un giornalista di provata esperienza se ne sia uscito così, sapendo la bufera che avrebbe provocato.

Grazie cmq dell'attenzione, che riscontro affettuosa,e #BuonaPasqua a lei e ai suoi cari — Antonello Piroso (@Apndp) April 11, 2020