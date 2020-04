Telefonata a sorpresa di Papa Francesco in diretta durante A sua immagine (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 10 aprile 2020

"Sono vicino alle persone sofferenti, al dolore del mondo ma guardo la speranza." Lorena Bianchetti commossa.

Papa Francesco ad A sua immagine from BaseVideo on Vimeo.

"Pronto, buonasera Lorena come sta?" è la frase con la quale Papa Francesco ha esordito a sorpresa in una telefonata giunta in diretta durante la puntata speciale di A Sua Immagine nel venerdì santo dedicato ad una Via Crucis (in onda stasera in prima serata su Rai 1) del tutto inedita poiché capita nel periodo dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Lorena Bianchetti accoglie la presenza del Pontefice con un emozionato sorriso riconoscendo immediatamente la sua voce: "Papa Francesco! Bentrovato! Grazie per questo intervento ma sopratutto per tutto quello che sta facendo per noi e per quanto sta partecipando in modo paterno alle nostre sofferenze" afferma con voce comprensibilmente tremolante.

A lui viene rivolta la prima domanda 'di pancia': "Come sta vivendo questo periodo Santità?"

Le parole del Papa:



Penso al Signore crocifisso e le tante storie dei crocifissi, soprattutto di questa pandemia: medici, infermieri, suore, sacerdoti. Morti al fronte come soldati, hanno dato la loro vita per amore. Resistenti come Maria sotto alle croci delle loro comunità. Sono vicino alle persone sofferenti, al dolore del mondo ma guardo la speranza. La speranza non delude. Certo, non toglie il dolore ma non delude.

La conduttrice quasi timidamente cerca di coinvolgere il pontefice approfittando della sua presenza evidentemente prestigiosa per potergli fare altre domande "Santità non vorrei rubarle troppo tempo. Intanto vorrei esprimerle il nostro affetto forte che nutriamo verso lei" di tutta risposta, il Papa si congeda: "Vi ringrazio tanto, anche io vi voglio bene a tutti. Che il signore la benedica e benedica tutti voi".

Parte un applauso, anche da dietro le telecamere. Gli occhi lucidi di Lorena Bianchetti tradiscono la commozione. Un respiro, quei secondi che permettono la realizzazione di una sorpresa. Si va avanti.