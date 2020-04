Domenica in e gli ospiti della puntata di Pasqua (Anteprima Blogo)

Anticipazioni sulla prossima puntata del contenitore domenicale della Rete 1

Fra gli ospiti della puntata pasquale in diretta di Domenica in ci sarà anche Mika che nella puntata della scorsa settimana ha dovuto rinunciare a collegarsi con Mara per questioni familiari, come lui stesso ha raccontato sul suo profilo instagram.

Domenica è Pasqua. Sarà una Pasqua molto particolare e per certi versi indimenticabile quella che stiamo per vivere, proprio nel mezzo di questa maledetta emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, il Coronavirus che sta bersagliando l'Italia ed il mondo intero.

Per cercare di far passare la Santa Pasqua nel miglior modo possibile, la Rete 1 della Rai, come ogni domenica, mette a disposizione del proprio pubblico tre ore e mezzo di intrattenimento con la Regina di questo spazio del giorno di festa. Mara Venier dunque anche nel giorno di Pasqua cercherà di tenere compagnia al pubblico della prima rete della televisione italiana con il consueto carico di ospiti che saranno collegati con lei.

Vediamo dunque insieme quali saranno i protagonisti dei collegamenti del 12 aprile 2020 di Domenica in, che andrà in onda rigorosamente in diretta proprio per essere più vicina possibile al proprio pubblico. Si parte da una vecchia amica di Mara e di Domenica in, ovvero Gina Lollobrigida, una persona che ne ha viste tante durante la sua vita e vediamo cosa ci dirà rispetto alla brutta situazione che stiamo vivendo. Poi collegata con Mara Rocio Munoz Morales, ma anche Daniele Liotti, Ricky Memphis, Luca e Paolo per il film "Un figlio di nome Erasmus" in uscita nelle principali piattaforme online. Ancora per la musica Donatella Rettore, ma anche Katia Ricciarelli, il tenore Alfio collegato da New York e un coro di bambini.

Pasqua è anche sinonimo per molti di uova di cioccolato, in studio per questo il pasticciere Ernesto Knam, che confezionerà delle specialissime uova di cioccolato, quindi l'onorevole Michela Vittoria Brambilla per parlare dei nostri amici animali.

Una puntata tutta da vivere a casa, per chi ha la fortuna anche insieme ai propri cari, domenica 12 aprile dalle ore 14 su Rai1 con Domenica in, per passare una Pasqua in famiglia con zia Mara.