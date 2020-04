Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 aprile 2020

Di Hit giovedì 9 aprile 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20%. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.

L'access time vede davanti la curva la curva di Striscia la notizia, dopo un testa a testa iniziale con le repliche dei Soliti ignoti, entrambe che viaggiano fra il 15 ed il 20% di share, con picco finale in solitaria del varietà di Canale 5 al 24% di share. La curva di Otto e mezzo come sempre terza al 9% di share.

Prime time con la curva di Canale 5 al comando con la finale del Grande fratello vip 4, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share, per poi andare fin oltre il 35% in seconda/terza serata. Segue sulla soglia del 15% di share la curva della Rete 1 con il documentario Stanotte a San Pietro, in chiusura fin verso il 19%. Abbiamo poi a debita distanza le curve di Rai3 e di Italia1 poco sopra la soglia del 5% di share.

Seconda serata con la curva del Gf vip 4 che come detto sfonda il 35% di share, seguita dalla linea blu di Rai1 con Porta a porta, in calo dall'11% fin verso il 7% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™