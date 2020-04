Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto è la vincitrice (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 9 aprile 2020

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del GF Vip.

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, condotto quest'anno da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara.

La modella vicentina, ex concorrente de L'Isola dei Famosi ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, nello scontro a due finale, ha prevalso su Paolo Ciavarro, il conduttore, figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, ovviamente classificatosi al secondo posto. Terza posizione per Sossio Aruta, il calciatore ed ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Paola Di Benedetto ha deciso di donare l'intero montepremi in beneficenza anziché la metà come era inizialmente previsto.

