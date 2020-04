ER, Grey's Anatomy, Scrubs, Dr. House: una special reunion dei cast per ringraziare i medici (e raccogliere fondi)

Di Giorgia Iovane mercoledì 8 aprile 2020

I protagonisti delle serie medical USA più amate in una special reunion Instagram per raccogliere fondi a favore dei soccorritori impegnati sul fronte del Coronavirus.

I cast di E.R., Grey's Anatomy, Scrubs, Dr. House, Nurse Jackie, The Good Doctor insieme per ringraziare i veri medici e per sensibilizzare alla raccolta fondi a favore dei primi soccorritori: è l'idea avuta da Olivia Wilde, già Tredici in Dr. House e ora affermata star hollywoodiana, che ha chiamato a raccolta un po' di colleghi per realizzare una clip che ha il sapore del piccolo evento per molti fans.

Nei circa 4 minuti diffusi su IGTv e disponibili sul profilo Instagram della Wilde si vedono infatti molti dei volti più amati delle serie di maggior successo nella storia del genere Medical negli USA. In primis spiccano due 'reduci' di E.R. - Medici in prima linea, ovvero Julianna Margulies e Maura Tierney che nelle corsie del County General Hospital di Chicago hanno mosso i primi passi prima di diventare le star di The Good Wife e di The Affair (giusto per citare i titoli di punta più recenti). Altra chicca il ritorno delle star di Scrubs qui rappresentata da Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison. Per Grey's Anatomy scendono in campo alcuni dei 'pezzi grossi' dei bei tempi che furono, ovvero tre 'ex', come Patrick Dempsey (il fu dott. Derek Shepherd), Sandra Oh (Cristina Yang) e Kate Walsh (Addison Montgomery), mentre da Dr. House arrivano - oltre 'all'anima' della reunion - Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen e Peter Jacobson. Non mancano altri due protagonisti del genere come Nurse Jackie, ovvero Edie Falco, e Freddie Highmore, meglio noto come The Good Doctor. Forse non tutti, da noi, ricorderanno invece Neil Patrick Harris protagonista adolescente della serie Doogie Howser (di cui Disney peraltro sta lavorando a un reboot con una protagonista femminile).