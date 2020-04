Lucia Annunziata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma

Di Marco Salaris mercoledì 8 aprile 2020

La conduttrice e giornalista sottoposta a tampone per eventuali sintomi da Coronavirus.

La notizia è stata diramata dall'ANSA nel primo pomeriggio di oggi 8 aprile 2020: Lucia Annunziata da ieri sera è ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma "In seguito all'insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie". A quanto apprende la testata giornalistica "Sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19".

Riporteremo maggiori informazioni e aggiornamenti non appena possibile.