Fuori Menù torna in tv con Damiano Carrara: anticipazioni e diretta prima puntata

Di Giorgia Iovane giovedì 9 aprile 2020

Il format portato al successo da Alessandro Borghese torna in tv a 10 anni dal debutto.

Discovery rispolvera il classici: dopo il ritorno di Cortesie per gli ospiti, Real Time riporta sullo schermo anche Fuori Menù, uno dei capisaldi della sua iniziale programmazione e tra i format che hanno consacrato alla tv il giovane chef Alessandro Borghese. Dopo l'addio di Borghese e una brevissima parentesi con Ruspoli, già collega nelle prime edizioni di Cortesie, Fuori Menù torna in tv con Damiano Carrara a partire da questa sera, giove 9 aprile, dalle 21.00 su Food Network (DTT, 33).

Si sceglie di recuperare un format semplice nella struttura, dall'idea netta e dalla realizzazione economica che non a caso è durata per anni, mantenendo sempre alto il livello di ansia per chi è a casa, che parte con un pizzico di invidia e arriva alla fine contento di non essere lì a parare i danni di una linea mal riuscita.

Nella prima puntata in sfida Francesca e Clara, con un menù tutto barese, sfidano Mariella e Giovanna, che presentano piatti all'insegna della seduzione.

Fuori Menù 2020, il format

A più di 10 anni dopo il suo debutto, Fuori Menù torna in onda in una forma che ricalca le origini, con qualche variazione. Non cambia la strutura: in ogni puntata, infatti, due cuochi, ciascuno accompagnato da un amico o un parte in funzione di responsabile di sala, propongono un menu completo a 20 commensali che decreteranno la vittoria. In cucina, lo chef può contare su due professionisti che però eseguiranno solo gli ordini che riceveranno e non prenderanno iniziativa.

Cosa cambia?

Cambiano i tempi a disposizione: restano le due ore per la preparazione in cucina e in sala, ma c'è solo un'ora (e non un'ora e mezza) per il servizio.

Cambia anche il sistema di votazione: i clienti non dovranno indicare quanto sarebbero disposti a spendere, ma devono dare un voto da 1 a 10 per il menù e da 1 a 5 per la mancia, mancia il cui ammontare resterà nascosto fino alla fine della gara e che potrebbe ribaltare il giudizio finale.

C'è anche un'altra novità, ovvero la presenza tra i commensali della coppia di rivali, che possono votare e chiedere anche un 'fuori menù', ovvero una preparazione extra a loro scelta. E qui si sentono gli echi dell'esperienza di Little Big Italy.

Fuori Menù 2020 è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia e si compone di 10 puntate da un'ora.



Fuori Menù, come seguirlo in tv e in streaming

Il programma va in onda alle 21.00 il giovedì sera su Food Network (DTT, 33; Tivùsat Canale, 53) ed è disponibile su Dplay. La prima puntata va in onda in simulcast anche su Real Time.



Fuori Menù, second screen

L'hashtag è #FuoriMenu.