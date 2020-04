Gli esperti del pulito, l'evoluzione di Malati di Pulito su Real Time

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 aprile 2020

Il programma, già trasmesso nel 2017 e in replica qualche giorno fa, a fine marzo, mostra stavolta i Malati di Pulito da un altro punto di vista

Siamo stati abituati, negli anni, a trasmissioni televisive più o meno scioccanti, con protagonisti veri e propri pazienti affetti da disturbi ossessivi compulsivi per le pulizie domestiche. Stavolta, però, possiamo dire di aver finalmente raggiunto lo step successivo grazie ad un nuovo tv show già trasmesso nelle settimane scorse sul canale 31 del digitale, e capace di ispirare tanti casalinghi in quarantena ad una più approfondita e impegnativa pulizia di casa.

Stiamo parlando de Gli esperti del pulito, vera e propria evoluzione del già storico programma britannico Malati di pulito che, se traducessimo il suo titolo originale, letteralmente, capiremmo interessava persone realmente disturbate da un'ossessione compulsiva per le pulizie domestiche. Al contrario, Gli esperti del pulito va stavolta a focalizzarsi non più sulla patologia di alcuni, ma sull'esperienza e sulla professionalità in fatto di pulizie domestiche di altri, dando così origine ad immense, incredibili (nel senso che non ci si può davvero credere, a volte) sfide a colpi di detersivo.

Titolo originale Call the cleaners, Gli esperti del pulito racconta stavolta di una coppia specializzata in pulizie domestiche (o, in alcuni casi, anche di una coppia che le pulizie le fa per lavoro) ma priva di ossessioni particolari al riguardo, che di buon grado accetta la sfida di ripulire da capo a fondo un'abitazione sporca e mal tenuta da molto, troppo tempo. Tra i casi più interessanti - o... luridi - raccontati all'interno dello show, anche quello vissuto in prima persona dalle sorelle Yvonne e Angela, protagoniste del primo episodio della seconda stagione del programma, nonché esperte del pulito da ben 19 anni che decideranno di trasferirsi per qualche giorno nel nord di Londra per rimettere a posto il piccolo bilocale di un'anziana signora di 76 anni, vedova da 9, che da quando ha perso il marito ha completamente smesso di prendersi cura di casa sua.

Dal bagno completamente irriconoscibile, alla camera da letto nella quale la signora viveva tutta la sua giornata in compagnia soltanto del suo animale domestico (una rana), Yvonne e Angela in un primo momento avrebbero voluto scappare, ma poi di buon cuore hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro. A detta delle due sorelle, la casa dell'anziana vedova londinese è stata per loro la peggior sfida lavorativa di sempre. Non mancavano, in salotto, diversi cartoni zeppi di feci di gatto, infiniti insetti e chi più ne ha più ne metta.

In compenso, Gli esperti del pulito ha già conquistato il mondo social. Anche gli spettatori italiani, infatti, si sono subito appassionati alle prime puntate trasmesse a fine marzo, e ne hanno immediatamente dibattuto online, in particolar modo su Twitter. Da programmazione, fino a pochi giorni fa questa sera sarebbero dovuti andare in onda, sempre su Real Time, due nuovi episodi del programma, in prima serata e in prima tv assoluta. Al momento, però, Gli esperti dal pulito è stato rimosso dal palinsesto. Non sappiamo se stasera verrà effettivamente trasmesso, ma quel che è certo è che siano davvero in tanti ad augurarselo.