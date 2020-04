Licia Dolce Licia, Casa Vianello, Non è la Rai: Mediaset Extra riprende la sua programmazione vintage

Di Marco Salaris mercoledì 8 aprile 2020

Cosa andrà in onda dopo la fine del Grande Fratello VIP h24? La nuova programmazione.

Si spengono le luci della casa più spiata d'Italia e si riaccendono quelle di Mediaset Extra, la Mediaset Extra vera, la Mediaset Extra autentica. La rete vintage del biscione riapre i battenti già a partire da stanotte, subito dopo la chiusura della porta rossa con una maratona di un cult ormai diventato il classico notturno del canale: le edizioni storiche di Colpo Grosso.

Dopo di che, dalla mattina di domani giovedì 9 fino alla notte di sabato 11 aprile Mediaset Extra 'andrà nel pallone' con una programmazione che dalla mattina alla tarda sera sarà completamente dedicata alle emozioni calcistiche della nazionale italiana di calcio nei Mondiali alla quale ha partecipato con le partite dal 1970 al 2006 intervallate da finestre che raccontano la competizione calcistica più importante del panorama edizione per edizione e da film a tema.

Solo da domenica 11 aprile Mediaset Extra riprenderà la sua identità con una maratona di puntate di Sei Forte Maestro, fiction trasmessa da Canale 5 per due stagioni nel 2000 e 2001. Sarà in onda dalle 10 alle 18:20.

Cari amanti della nostalgia questo è solo l'inizio, Extra infatti ha preparato un palinsesto 7 su 7 che soddisfa la maggior parte dei palati retrò. Dagli archivi di Mediaset rispunteranno Licia dolce Licia con due episodi alle 8 del mattino, seguiti da una serie di 5 episodi di Casa Vianello, da Finalmente Soli, la miniserie Un ciclone in famiglia e da I Cesaroni (già trasmessi prima dell'inizio del GFvip h24).

Per quanto riguarda i varietà, il lunedì in prima serata torneranno a sgambettare le ragazze di Non è la Rai, il martedì sarà la volta di La sai l'ultima con Pippo Franco e Pamela Prati.

Mercoledì 15 marzo a 10 anni dalla scomparsa di Raimondo Vianello la rete proporrà un palinsesto dedicato alla coppia più amata del piccolo schermo: dalle 8 del mattino sino notte fonda Sandra e Raimondo saranno i protagonisti indiscussi della giornata.

Il giovedì sera sarà il turno della Gialappa's Band con Mai dire Gallery un contenitore con il meglio dei lor programmi, il weekend del prime time si apre il venerdì con Bim Bum Bam Generation, la macchina del tempo ci riporterà il sabato agli anni 80 con un altro cult, il telefilm College.

Mediaset Extra nella sua nuova collocazione al canale 55 torna alla sua missione madre: intrattenere a tutto campo adagiandosi su tutti i generi televisivi in cui l'azienda si è fatta forza. Questo dopo un periodo (precedente al Grande Fratello VIP) nella quale la rete ha fermato la sua programmazione esclusivamente sulla fiction, trascurando forse un po' troppo il resto di un patrimonio di teche sulla quale dovrebbe fare ancor più affidamento.