Coronavirus, Sky Calcio Club con Caressa torna in onda domenica prossima, ecco come

Di Massimo Galanto martedì 7 aprile 2020

Su Sky Sport 24 in onda da questa settimana anche Calciomercato - L'Originale e la novità Juke Box

Domenica prossima, 12 aprile, alle 20.30 (e poi anche alle 23.30) riparte Sky Calcio Club su Sky Sport 24, con un nuovo format pensato nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del contagio da coronavirus. Fabio Caressa e Stefano De Grandis saranno al centro di uno studio innovativo pensato ad hoc - con tecnologia immersiva Ledwall e RobyCam, per vedere tutto a 360°.

In collegamento tramite LiveU, Skype e Facetime ci sarà la squadra del Club per parlare di ciò che sta accadendo nel mondo del calcio, con uno sguardo al futuro. Il nuovo format permetterà la possibilità di intervistare anche più ospiti esterni al Club, sempre in collegamento ognuno dalla propria abitazione.

Intanto parte stasera un nuovo appuntamento. Si tratta di Juke Box e va in onda ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.30: il pubblico ha la possibilità di scegliere insieme a Eleonora Cottarelli gli eventi da rivedere. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa, con le spiegazioni delle scelte postate direttamente dagli spettatori sui canali social di Sky Sport o attraverso le loro voci via WhatsApp.

Ricordiamo, infine, che da lunedì è tornato in onda alle 23.30 sempre su Sky Sport 24 Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini, tutti rigorosamente dalle proprie abitazioni.