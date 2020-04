Analisi Auditel della serata di lunedì 6 aprile 2020

Di Hit martedì 7 aprile 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, in crescita poi fin verso il 28% durante il prolungamento per l'allocuzione del Presidente del consiglio Giuseppe Conte e di alcuni suoi Ministri. Picco in valori assoluti alle ore 20:44 su Rai1 con 8.824.480 telespettatori pari al 28,38% di share. Segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20%. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma il 6%, con il prolungamento del Tg1.

L'access time rivoluzionato con il prolungamento del Tg1 vede la curva di Striscia la notizia scorrere fra il 15 ed il 20% di share e la curva di Otto e mezzo toccare il 9%.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con Il Commissario Montalbano, curva che scorre poco sopra il 20% di share. Segue la curva azzurra di Italia1 con la saga di Harry Potter fra il 15 ed il 20% di share e fin verso il 24% a fine proiezione. Abbiamo poi le curve di Rai3 e di Canale 5 appaiate nei pressi della linea del 10% di share.

Seconda serata con un testa a testa fra le curve di Frontiere e di Quarta repubblica poco sopra la soglia del 10% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™