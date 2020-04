Pechino Express 2020, anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile: la semifinale

Di Ivan Buratti martedì 7 aprile 2020

Le anticipazioni della penultima puntata di Pechino Express 2020: si sbarca in Corea del Sud

Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente. Siamo giunti alla nona tappa del lungo viaggio in Asia, protagonista dell'edizione 2020 dell'adventure game di Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca. L'appuntamento con la nuova puntata è per stasera, martedì 7 aprile, alle ore 21.20. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata, la penultima di questa fortunata stagione.



Pechino Express, Le Stagioni dell'Oriente: anticipazioni puntata martedì 7 aprile 2020

I viaggiatori rimasti in gara, coordinati dalle sapienti parole di Costantino della Gherardesca, lasceranno la Cina e sbarcheranno in Corea del Sud, che accoglie le ultime tappe del viaggio in Asia, registrato dalle telecamere di Rai 2 lo scorso autunno. Sono quattro le coppie rimaste in gioco, pronte a battersi fino all'ultimo per conquistare almeno un posto sul podio: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Appena 352 i chilometri che le squadre dovranno percorrere per giungere alle meta finale della tappa, la penultima del loro viaggio. La nuova tappa avrà come punto di partenza Busan e come luogo di arrivo il parco di Taekwondowon, a Muju. La sosta intermedia sarà fissata nella città di Namwon. Oltre a dover fare pratica con una nuova cultura, i viaggiatori sperimenteranno anche nuove temperature, passando dal clima mite della regione dello Yunnan al freddo rigido dell'inverno sudcoreano. Chi riuscirà ad adattarsi con maggior successo alle nuove condizioni?



Pechino Express, Le Stagioni dell'Oriente: second screen

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai 2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su RaiPlay e sul canale YouTube di RaiPlay. L'hashtag ufficiale della trasmissione è #pechinoexpress.