La Tata, la reunion del cast si fa online (Video)

Di Paolo Sutera lunedì 6 aprile 2020

Il cast de La Tata ha deciso di riunirsi online per leggere insieme il copione dell'episodio pilota della celebre sit-com, un modo per invitare i fan della serie tv a restare a casa

Ci voleva una pandemia per realizzare un sogno dei fan de La Tata, che da anni sperano in una reunion del cast della popolare sit-com statunitense anni Novanta. Ebbene, reunion sia, anche se rigorosamente a distanza ed in videocollegamento: avverrà oggi, 6 aprile 2020, sul canale Youtube di Sony Pictures Television, ma già da domani, 7 aprile, sarà disponibile con i sottotitoli in italiano sul sito di Paramount Network, il canale 27 del digitale terrestre che manda in onda tutti i giorni, alle 19:45, le repliche della serie tv.

Un'occasione per rivedere il cast riunito, alle prese con una table read (ovvero una lettura del copione) che saprà anche di nostalgia, dal momento che il cast chiamato dovrà leggere la sceneggiatura dell'episodio pilota della serie, andato in onda per la prima volta il 3 novembre 1993.

A trascinare tutto il cast verso questo piccolo evento non poteva non essere che Fran Drescher, protagonista della serie tv nei panni di Francesca Cacace e che insieme all'allora marito Peter Marc Jacobson creò il mondo in cui si sono immersi milioni di telespettatori, che hanno reso questo show un cult.

"La risata è la miglior medicina", ha detto l'attrice presentando la reunion. "Quindi in questi tempi difficili Petah (Jacobson, ndr) ed io abbiamo pensato: 'Non sarebbe fantastico se rimettessimo insieme il cast originale, per leggere insieme l'episodio pilota?'. È un'occasione unica nella vita portare conforto ai nostri fan costretti all'isolamento e alla quarantena, non trovate? Sicuramente noi ci siamo sentiti sollevati e speriamo che possiate fare altrettanto".

Alla chiamata hanno prontamente risposto gli attori protagonisti della serie, vale a dire Charles Shaughnessy (Maxweel Sheffield), Madeline Zima (Gracie), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C.C.), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Renee Taylor (Zia Assunta), Alex Sternin, Ann Hampton Callaway (cantante della celebre sigla), DeeDee Rescher (Dotty), Rachel Chagall (Val) e Jonathan Penner (Danny). Assenti James Marsden (Eddie) e Ann Morgan Guilbert (Yetta), venuta a mancare nel 2016.

Nell'attesa di vedere il cast di nuovo riunito, la Drescher ha inviato un messaggio ai telespettatori italiani (lo potete vedere in apertura di post), in cui invita tutti a stare a casa ed a seguire la reunion. Chissà che non possa servire a smuovere i piani per una revival televisivo vero e proprio, come spesso vociferato in passato ma mai concretizzato: per ora, nei piani futuri de La Tata c'è l'arrivo a Broadway, con un musical.