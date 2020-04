Coronavirus in tv, vip senza trucco e parrucco (ma non tutti)

Di Massimo Galanto lunedì 6 aprile 2020

Alcune conduttrici fanno da sole in camerino o a casa, altre continuano a farsi curare l'immagine da professionisti

La televisione ai tempi del coronavirus offre scenari nuovi da molti punti di vista. Studi senza pubblico, trasmissioni senza gli applausi che le aiutavano a scandire la narrazione televisiva, talk show che si sviluppano attraverso collegamenti web più o meno riusciti, giornalisti che si trasformano in giurati direttamente da casa, ballerini che si esibiscono con guanti e mascherine, e così via.

E poi c'è il reparto trucco e parrucco, mai troppo onorato davanti alle telecamere. In queste settimane alcune conduttrici (il discorso, ovviamente, varrebbe anche nel caso in cui fossero uomini) hanno raccontato, tramite i social, un inedito dietro le quinte.

Così, Rita dalla Chiesa si è mostrata in camerino prima della diretta di Italia sì intenta a farsi pettinare dalla collega Elena Santarelli, Mara Venier, a ridosso della puntata di Domenica In di ieri, ha fatto sapere, smartphone alla mano, che "mi trucco e mi pettino da sola" perché "è giusto così".

Situazioni diverse - almeno a giudicare dai video che circolano sui social - per Barbara d'Urso e Michelle Hunziker, entrambe mostratesi in camerino insieme alle addette al trucco e al parrucco, prima di entrare negli studi di - rispettivamente - Live - Non è la d'Urso e Striscia la notizia.

Al netto dei singoli casi, e ammettendo che - come probabile - tutto dipenda dalle disposizioni aziendali, è curioso capire come anche questo aspetto, legato alla mera immagine televisiva, ma che rappresenta nel suo piccolo una filiera economicamente rispettabile, subisca inevitabili ripercussioni di fronte al mostro del virus.