Ministro Azzolina a Che Tempo Che Fa: per il web "è la Guzzanti"

Di Giorgia Iovane domenica 5 aprile 2020

La Azzolina somiglia alla Guzzanti: è il tormentone 'social' che accompagna l'intervista del ministro dell'Istruzione a Che Tempo Che Fa.

L'intervista al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina era uno dei momenti più attesi della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 5 aprile. Tante le domande sull'anno scolastico 2019-2020 segnato dal Coronavirus, tante le incertezze sui tempi di un eventuale ritorno in classe e sulle modalità di svolgimento degli esami di maturità, ma sembra ci sia stata una sola certezza: la ministra Azzolina "è Sabina Guzzanti".

Intanti su Twitter hanno sottolineato la somiglianza tra il ministro e l'attrice: complice forse la scenografia, la gestualità, certi tagli di luce che accentuano zigomo ed espressione degli occhi, nonché un pizzico di 'esaurimento' da clausura, non sono stati molti quelli che sui social hanno parlato di 'effetto parodia'.





Il ministro dell'istruzione è Sabina Guzzanti che imita il ministro dell'istruzione o un ministro dell'istruzione che assomiglia a Sabina Guzzanti? pic.twitter.com/3G0rDTf1ZA

— Andrea Vianello (@andreavianel) April 5, 2020

Il punto è che, al netto di somiglianze ed effetti déjà-vu, di 'parodistico' nella situazione in cui si cerca di gestire la scuola in questo periodo c'è poco. Forse il 'filtro quarantena' (per citare ZeroCalcare) nel racconto del quotidiano ha finito per caricare l'intervista della Azzolina di un valore aggiunto, visto che non c'è modo di avere una risposta definitiva in una situazione più che fluida. E così la somiglianza Azzolina - Guzzanti finisce per cannibalizzare l'intervista tv del ministro, almeno sul second screen.