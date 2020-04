Canale 5 ripropone Tu si que vales e Scherzi a parte in replica: ecco da quando

Di Marco Salaris domenica 5 aprile 2020

L'offerta d'intrattenimento 'salvagente' della rete ammiraglia Mediaset prosegue con due varietà 'cavalli di battaglia'.

Ci troviamo ancora in un periodo dove la tv soffre la mancanza di nuove produzioni e molte delle trasmissioni tuttora sospese non vedono momentaneamente una data di ripartenza rendendo così la stagione televisiva già piuttosto compromessa (e, non dimentichiamo, ci troviamo già nel mese di aprile).

Rai e Mediaset per questo sono corse ai ripari rimettendo mano ai propri archivi inserendo i più recenti contenuti d'intrattenimento in prima serata.

Canale 5 a ormai un mese dall'inizio dello stand-by prosegue sullo stesso fil rouge intrapreso con la riproposizione dell'intera ottava edizione di Ciao Darwin - Terre Desolate andata in onda esattamente un anno fa, nel 2019: da mercoledì 15 aprile nello slot occupato da Grande Fratello VIP si aggiungeranno le repliche di Tu si que vales, mentre da venerdì 17 aprile (sempre in prima serata) ritorna Scherzi a Parte.

L'edizione di quest'ultima è ancora da definire (anche se il sito DavideMaggio riferisce che potrebbe trattarsi della 2009 condotta da Claudio Amendola, Teo Mammuccari e Belèn Rodriguez).