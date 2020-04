Fazio non va in pausa. Stavolta Che tempo che fa non salta la Pasqua

Di Massimo Falcioni domenica 5 aprile 2020

Che tempo che fa andrà in onda anche domenica 12 aprile. Se negli altri anni Fazio saltava la Pasqua, andando in pausa per due settimane, stavolta non cederà il testimone. Chiaro segnale al tempo del coronavirus

Stavolta Che tempo che fa ci sarà. Fabio Fazio non salta la Pasqua e rimarrà in onda anche domenica 12 aprile. Se negli anni scorsi il conduttore saltava le festività andando in pausa per due settimane, stavolta non cederà il testimone, mantenendolo nel periodo più difficile e complicato per il Paese.

Un segnale chiaro in epoca di emergenza coronavirus, con la trasmissione di Raidue che negli ultimi mesi ha assunto una funzione di presidio, tra aggiornamenti, informazioni derivanti solo da canali ufficiali e una garbata (e necessaria) dose di leggerezza.

Nella serata di Pasqua del 2019 Che tempo che fa venne sostituito dal film Risorto, mentre due anni fa Raiuno schierò il debutto della fiction Questo nostro amore 80. Nel 2017, quando il talk ‘abitava’ ancora su Raitre, lo spazio liberò venne invece occupato da Kilimangiaro – Il borgo dei borghi.

A saltare sarà tuttavia l’appuntamento preserale. Che tempo che farà, infatti, si riposerà per un turno, a vantaggio del film d’animazione Tacchini in fuga.