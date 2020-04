Analisi Auditel della serata di sabato 4 aprile 2020

Di Hit domenica 5 aprile 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 fra il 20 ed il 25% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9%.

L'access time vede un testa a testa fra la replica dei Soliti ignoti e Striscia la notizia, con entrambe le curve che scorrono fra il 15 ed il 23% di share, segue la curva di Otto e mezzo sabato al 6%, quindi c'è la linea gialla di Stasera Italia week end.

Prime time con la curva di Canale 5 al comando con la replica di Ciao Darwin, curva questa che scorre subito sotto la linea del 20% di share. Segue poco sotto la soglia del 15% la curva del Meglio di Viva Raiplay curva questa che rimane sostanzialmente stabile per tutta la messa in onda. Terzo posto per un mix fra le linee di Rai3 e di Italia1.

Seconda serata con la curva della replica di Ciao Darwin nettamente al comando fin verso la soglia del 25% di share, seguita dalla curva rossa di Rai2 con il telefilm Blue Bloods che arriva al 10%.

Elaborazioni su dati AUDITEL™