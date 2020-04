L'amore per Bergamo, il concerto di Noa con Gil Dor stasera su Rai1

Di Massimo Galanto sabato 4 aprile 2020

In onda dopo le repliche di Fiorello. La cantante si esibisce dalla sua casa israeliana

Stasera su Rai1, al termine di Il meglio di VivaRaiPlay! #iorestoacasasuraiuno, intorno alle ore 23.45, andrà in onda L'amore per Bergamo e non il previsto Techetechete.

Si tratta del concerto di Noa con la partecipazione di Gil Dor. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha spiegato l'iniziativa su Facebook:

Un paio di giorni fa mi ha chiamato il corrispondente Rai da Gerusalemme Carlo Paris per informarmi di un'iniziativa speciale che la cantante Noa stava mettendo in piedi dalla sua casa israeliana.

Ho sempre amato Noa, come artista e come donna, apprezzando la sua voce, il suo jazz, la sua eleganza.

E così l'ho chiamata.

Il direttore della rete ammiraglia della tv pubblica prosegue spiegando che il concerto virtuale "nasce dall'amore di Noa per la citta' di Bergamo, divelta dal Covid-19" e anticipa che tra i pezzi che saranno suonati ci sarà, ovviamente, anche La vita è bella: