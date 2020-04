Mtv Unplugged at home, il celebre format si reinventa per invitare i giovani a stare a casa (Video)

Di Paolo Sutera sabato 4 aprile 2020

Mtv ha lanciato una nuova versione di Unplugged, il suo celebre format, invitando alcuni artisti ad esibirsi nelle loro case, sostenendo così le misure che chiedono a tutti di restare in casa

Ne abbiamo visti tanti, di artisti italiani, improvvisare dei mini concerti streaming direttamente dalle loro case, per dare il buon esempio ed invogliare i loro fan a restare nelle loro abitazioni. Le loro esibizioni, con un solo pianoforte o con la chitarra, hanno ricordato un format tv che, ora, torna sotto nuova forma.

Parliamo di Mtv Unplugged, il celebre programma della rete interamente dedicata alla musica che negli anni Novanta soprattutto negli Stati Uniti (e da noi nella prima decade degli anni Duemila), ha visto numerosi cantanti e gruppi esibirsi in versione acustica davanti ad una cerchia ristretta di pubblico, a favore di una performance più intima e ricercata rispetto ad un vero e proprio concerto.

Ebbene, ora Unplugged torna alla ribalta con una versione "at home", nata da un'idea di Wyclef Jean, Yungblud, cantante inglese e JoJo, cantante multi-platino. La formula altro non è che quella che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane di quarantena: i cantanti, dalle loro case, si esibiscono in alcune canzoni del loro repertorio, nella speranza di far contenti i loro fan e di convincerli a seguire le disposizioni.

Dopo Wyclef Jean, la seconda puntata di Mtv Unplugged at home ha visto protagonista Alessia Cara (video in alto); a seguire potremo assistere alle esibizioni di Jewel, Melissa Etheridge, Monsta X, Bazzi, CNCO e FINNEAS. Numerosi i modi di assistere alle performance: tramite i canali Youtube, Instagram e Twitter del network, ma anche in tv, al canale 704 di Sky, che le proporrà in rotazione.

Mtv Unplugged at home coincide con il lancio da parte di Mtv di #AloneTogether, campagna globale promossa da ViacomCbs International Entertainment & Youth Brands, affiancata in Italia anche da #IoRestoACasa, tramite cui gli artisti invitano i giovani a rispettare le regole del distanziamento sociale in questo difficile periodo.