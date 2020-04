Analisi Auditel della serata di venerdì 3 aprile 2020

Di Hit sabato 4 aprile 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sopra la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9%.

L'access time vede in testa la curva di Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 24% di share, con la linea blu dei Soliti ignoti in replica subito sotto. La curva di Otto e mezzo come sempre al terzo posto fin verso il 9% di share.

Prime time con la curva di Rai1 con il lungometraggio Il dono del talento e di Canale 5 con la finale di Amici 2020 vicine fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che prevale di un soffio. Segue la curva rossa di Rai 2 con il telefilm The good doctor attorno al 7% di share. Sul finale di proiezione del film della prima rete vediamo la curva blu che supera lievemente quella arancione, entrambe che toccano la soglia del 20% di share.

Nel giochino della sovrapposizione 21:45-23:21 prevale Amici con il 17,92% di share a fronte del 17,20% del film di Rai1 (3 neri per Rai1, 1 per Canale 5 in questo lasso di tempo). Seconda serata con la curva della finale di Amici 2020 che in solitaria vola fin verso il 40% di share a venti minuti dalle 2 di notte. Fra le altre curve affiorano quelle di Quarto grado e Propaganda live poco sopra la linea del 5% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™