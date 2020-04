La Regina Elisabetta parla alla Nazione a reti unificate: è il quinto discorso in quasi 70 anni di regno

Di Giorgia Iovane venerdì 3 aprile 2020

Un videomessaggio a reti unificate per parlare ai sudditi del Regno Unito e del Commonwealth colpiti dal Coronavirus: è la quinta volta in 68 anni di regno.

Un messaggio straordinario alla Nazione: la Regina Elisabetta II si prepara a trasmettere domenica 5 aprile 2020 in Gran Bretagna e in tutti i Paesi del Commonwealth. Un discorso ai sudditi e ai cittadini britannici del mondo per ritrovare lo spirito comunitario del Regno Unito e del Commonwealth in tempi difficili come questi, dominati dalla pandemia da Coronavirus. Il videomessaggio registrato in questi giorni al Castello di Windsor, dove Elisabetta si è trasferita dall'inizio dell'emergenza col marito Filippo, sarà trasmesso alle 20.00 ora locale (le 21.00 in Italia) in radio, in tv e sui canali social della Royal Family. Si preaunnuncia un messaggio a reti unificate, anche se la lista delle emittenti che lo trasmetteranno non è ancora nota.

Si tratta del quinto messaggio straordinario della Regina Elisabetta II ai suoi sudditi in 68 anni di regno. Al di là del consueto messaggio di Natale (inaugurato via radio dal nonno Giorgio V e inaugurato in tv proprio dalla giovane sovrava, Elisabetta II si è rivolta al suo popolo solo in altre quattro occasioni eccezionali: la prima risale al 1991, allo scoppio della Prima Guerra del Golfo, quindi ricordiamo il molto discusso messaggio alla Nazione alla vigilia dei funerali di Lady Diana nel 1997, mentre nel 2002 commemorò la scomparsa della Regina Madre e infine nel 2012 fu la volta del discorso per il suo Giubileo di Diamante, ovvero i 60 anni di regno.

L'epidemia di Coronavirus, le vittime, l'impegno di medici e infermieri, il lockdown, l'invito alla resistenza e al senso di comunità saranno tra i punti dell'atteso discorso di Sua Maestà. Intanto l'erede al trono, il Principe Carlo, risultato positivo al Coronavirus e uscito dalla quarantena, ha fatto sapere di star bene e ha presenziato da remoto all'inaugurazione dell'ospedale provvisorio più grande d'Europa, aperto alla Fiera di Londra. Vedremo se la Regina Elisabetta riuscirà a compattare lo spirito britannico e a gettare un ponte anche verso l'Europa, anche se a Brexit ormai ufficiale.