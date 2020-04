Mister e Miss Quarantena: il primo format tv (ma su Instagram) con Tommaso Zorzi

Di Giulio Pasqui venerdì 3 aprile 2020

Tommaso Zorzi conduce il primo "programma televisivo" nato per Instagram. Tutti i dettagli.

All'epoca del Coronavirus è la tv a servirsi dei social (e non il contrario). Se alcuni programmi televisivi - come Detto Fatto o Tiki Taka - si sono "reiventati" su Instagram, ora arriva su IGTV il primo "format tv" creato ad hoc per la piattaforma di Zuckerberg. Da un'idea di Cristiano Rinaldi, Tommaso Zorzi, Francesco Maddaloni e Federico Giannotti, ecco Mister & Miss Quarantena. Ovvero il primo programma realizzato in tempi di quarantena. Un pretesto divertente (e ben realizzato) per distrarsi dal bombardmento di notizie.

Tommaso Zorzi è il conduttore (grazie croma-key!), le persone comuni sono i protagonisti. Il format non è altro che un concorso di bellezza... per i belli dentro casa. Ogni puntata vedrà sfidarsi tre concorrenti in "challenge" che riguardano tutti i momenti e le regole della vita casalinga ai tempi di clausura. C'è chi farà sport, chi leggerà una poesia, chi cucinerà. Tutti dalla propria abitazione, ovviamente. L'obiettivo è quello di eleggere (sempre con ironia) Mister e Miss Quarantena. A scegliere i vincitori saranno, manco a dirlo, i followers attraverso il profilo Instagram Pulsee Energy e Gas. Il premio in palio? Una ciabatta d'oro, oltre a 10mila euro, che verranno donati all'ospedale Fiera Milano per l'emergenza Coronavirus.

Il format sarà trasmesso ogni mercoledì e ogni venerdì, alle 21 (verrebbe da dire in prima serata), sul canale IGTV di Tommaso Zorzi. La prima puntata è prevista per venerdì 3 aprile.