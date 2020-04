Grande Fratello Vip 4, Pupo e la frecciatina al caffeuccio a Barbara d'Urso? "Potremmo dire una preghiera..."

Di Ivan Buratti giovedì 2 aprile 2020

Il cantante ed opinionista del reality di Canale 5 fa sbarcare in tv la polemica sulla preghiera recitata in coppia da Barbara D'Urso e Matteo Salvini a Live?

Ultimi istanti della semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sta per concludersi l'ultimo segmento della serata intitolato GF VIP Night, quello dei saluti e dell'immancabile foto provocante di Wanda Nara. Di ritorno dalla pubblicità, non c'è Alfonso Signorini al centro dello studio vuoto di Milano, ma Pupo, che si è scambiato di posto col conduttore.

Che cosa fare di bollente e stimolate per intrattenere fino alla fine il pubblico, con un occhio già disperatamente chiuso? Pupo improvvisa uno spogliarello, fa per sfilarsi la giacca, quando interviene Alfonso Signorini a rompere le uova nel paniere, interrompendo l'inedito show. Allorché, il cantante toscano sgancia la bomba: "L'alternativa sarebbe stata recitare una preghiera insieme, ma non mi sembra il caso...". Il conduttore è d'accordo sulla scelta di non tirare in ballo gli amen e i rosari e mette un punto al commento con un "direi proprio di no". Scherza con i fanti e lascia stare i santi.

Ai telespettatori meno pratici di dinamiche tv sarà sembrato un innocuo scambio di battute, magari passato inosservato; tuttavia, quello avuto nei secondi finali della puntata del reality show di Canale 5 è stato un fuoco incrociato che ha permesso alla polemica tv della settimana di sbarcare nuovamente dove è nata, in televisione, dopo aver acquisito vigore sui social. Si tratta chiaramente della preghiera recitata da Barbara d'Urso e Matteo Salvini nella puntata di domenica scorsa di Live - Non è la d'Urso, che tanto caos ha generato, fra petizioni per la chiusura del talk domenicale e interventi illustri di agenti del settore. Sottile e pungente il commento di Pupo sulla vicenda, che con fare ironico ha fatto intendere in poche sillabe il proprio pensiero - e di rimbalzo, quello di Alfonso Signorini - su quanto accaduto qualche giorno fa in diretta.

C'è da dirlo, la frecciatina all'odore di caffeuccio non giunge come un fulmine a ciel sereno: nelle scorse settimane, commentando il presunto flirt fra i concorrenti del programma Adriana Volpe e Antonio Zequila, Pupo aveva rispolverato una vecchia storia, quella della relazione fra lui e una donna di spettacolo. Chi? Barbara D'Urso, appunto, che a Pomeriggio 5 ha successivamente negato con fermezza ogni racconto. Il cantante di Su di noi e Carmelita avevano già avuto modo di scontrarsi sull'argomento, ma in tribunale, in una causa civile per diffamazione vinta dall'uomo.

Torti e rancori del passato, quindi, dietro alle punzecchiature servite in colpo di fioretto. Gira che ti rigira, sono sempre le questioni private ad offrire i pretesti migliori per lanciare qualche maliziosità...