Doc - Nelle tue mani, la seconda puntata: il nuovo "lavoro" di Andrea (Video)

Di Paolino giovedì 2 aprile 2020

Le anticipazioni della seconda puntata del 2 aprile 2020 di Doc-Nelle tue mani, la fiction di Raiuno tratta da una storia vera e con protagonista Luca Argentero

Deve ricominciare da zero Andrea (Luca Argentero), il protagonista di Doc-Nelle tue mani, la fiction di Raiuno che porta il pubblico nei corridoi di un ospedale. La seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 2 aprile 2020, alle 21:25, vedrà il protagonista conoscere meglio gli specializzandi con cui, ora, deve lavorare. La fiction è tratta dalla vera storia di Pierdante Piccioni, raccontata nei libri "Meno 12" e "Pronto Soccorso" (editi da Mondadori e disponibili anche in e-book).

Doc, la seconda puntata

Nel primo episodio, "Niente di personale", Andrea inizia a lavorare come assistente degli specializzandi Alba (Silvia Mazzieri), Elisa (Simona Tabasco), Riccardo (Pierpaolo Spollon) e Gabriel (Alberto Malanchino): il gruppo, che fino a poco prima temeva il Primario, ora fa fatica ad abituarsi all'idea di dover lavorare con lui.

Andrea, intanto, prova a riconquistare Agnese (Sara Lazzaro), mentre collabora con Giulia (Matilde Gioli), con cui non ricorda di aver avuto una relazione sul caso di un giovane manager, ma non tutto sembra andare per il verso giusto.

Nel secondo episodio, "Una cosa buona che fa male", gli specializzandi si sentono in competizione l'uno contro l'altro quando in ospedale arriva un paziente particolarmente importante per Giulia. Questa cosa permette ad Andrea di conoscerli meglio, ma il protagonista ha anche altro in mente: vuole recuperare la password della sua mail, convinto che nella sua casella di posta possa esserci qualcosa di utile per fargli tornare la memoria. Ma qualcuno glielo vuole impedire.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E' possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Doc-Nelle tue mani, social network

Si può commentare Doc-Nelle tue mani sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all'account @DocNelleTueMani. L'hashtag è #DocNelleTueMani.