Palinsesti RAI: programmazione aprile 2020

Di Marco Salaris mercoledì 1 aprile 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

La programmazione Rai di questo mese prosegue sulla scia delle continue modifiche apportate già lo scorso mese in seguito all'emergenza Coronavirus che ha fatto saltare progetti pronti a partire come Ballando con le stelle su Rai 1 (la sua data d'inizio sarebbe dovuta essere quella del 28 marzo). Le tre reti quindi continuano ad offrire contenuti d'intrattenimento già trasmessi nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Scopriamo man mano quali sono le novità per le tre reti generaliste avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).



Palinsesti Rai: programmazione Aprile 2020 - Rai 1



Domenica : 5/4 - Bella da Morire (4° ed ultima puntata)

Lunedì : Fiction: Il commissario Montalbano (in onda per tutto il mese di Aprile con i migliori episodi)

Martedì : 7/4 - Film

Mercoledì : 1/4 - Stanotte a Firenze; 8/4 - Stanotte a San Pietro (con Alberto Angela)

Giovedì : 2, 9 e 16/4 - Fiction: DOC - Nelle tue mani

Venerdì : 3/4 Film; 10/4 in diretta dal Sagrato della Basilica di San Pietro il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

Sabato: 4/4 Il meglio di Viva Rai Play; 11/4 In diretta dalla Basilica di San Pietro la Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco.



Palinsesti Rai: programmazione Aprile 2020 - Rai 2



Domenica : Che fuori tempo che fa e Che tempo che fa

Lunedì: Stasera tutto è possibile 2019, condotto da Stefano de Martino

Martedì: 7 e 14/4 Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente (Semifinale e Finale- condotto da Costantino della Gherardesca)

Mercoledì : 1, 8 e 15/4 Fiction: Maltese - Il romanzo del commissario

Giovedì : Film

Venerdì : Telefilm: The Good Doctor

Sabato: Petrolio Antivirus



Palinsesti Rai: programmazione Aprile 2020 - Rai 3