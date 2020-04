Pechino Express 2020, quattro coppie volano in Corea del Sud per la semifinale

Di Ivan Buratti mercoledì 1 aprile 2020

Pechino Express 2020, il resoconto della puntata di martedì 31 marzo 2020

Tutti in Corea del Sud. L'ottava tappa dell'edizione 2020 di Pechino Express non ha previsto l'eliminazione di nessuna coppia: Collegiali, Gladiatori, Top e Wedding Planner volano alla volta di Seoul, capitale tecnologica della Corea del Sud, tra le nazioni più influenti a livello culturale ed economica a livello mondiale. Prima coppia classificata, dopo aver ottenuto il bonus nella Prova Vantaggio, è stata quella composta da Enzo Miccio e Carolina, che tra Collegiali e Gladiatori hanno deciso di mandare a rischio eliminazione la coppia di Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Temutissime dopo la doppia vittoria, Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno risentito degli effetti della Bandiera Nera di Pechino Express, che ha fatto retrocedere loro di una posizione in classifica e destabilizzato l'equilibrio dopo il bonus di metà puntata. Tuttavia, la tappa non ha previsto l'elimininazione di alcuna squadra. Gli otto concorrenti si scontreranno in Corea del Sud per una semifinale all'insegna tra kimchi e K-Pop. Chi riuscirà ad arrivare alla tappa finale?



Pechino Express 2020, il racconto dell'ottava tappa

. Le stagioni dell’Oriente in onda martedì 31 marzo alle ore 21.20 su Rai2. I viaggiatori arrivati in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, prima dell'attuale emergenza sanitaria, affrontano le ultime sfide per raggiungere la Corea del Sud, meta finale di questa edizione. Costantino della Gherardesca, al timone dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, guida le coppie lungo un percorso di 395 km fino ad arrivare a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, conosciuta come la Silicon Valley della Cina ma anche per essere una località costiera tra le più gettonate del paese. Le coppie che riusciranno a superare questa tappa potranno continuare il proprio viaggio in Corea del Sud e avvicinarsi sempre di più al traguardo, dopo aver percorso i 7000 km di questa edizione.



Pechino Express 2020, i concorrenti

Chi sono i concorrenti rimasti ancora in gioco? Le coppie che vedremo rincorrersi tra le strade cinesi, a bordo di mezzi di fortuna, sono le stesse della tappa precedente, non eliminatoria: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).



