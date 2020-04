Grande Fratello Vip, puntata 1 aprile 2020: anticipazioni

Di Massimo Galanto mercoledì 1 aprile 2020

Grande Fratello Vip, la puntata di mercoledì 1 aprile 2020

Stasera, mercoledì 1 aprile 2020, su Canale 5 a partire dalle ore 21.40 circa andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello Vip 4.

In nomination ci sono Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Hanno, invece, già conquistato l'accesso alla finale, in programma mercoledì prossimo sempre in diretta su Canale 5, Sossio Aruta e Aristide Malnati. Nella Casa ci sono anche Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Licia Nunez e Teresanna Pugliese.

Nelle scorse ore due avvenimenti hanno scosso il reality: il nuovo aggiornamento di Alfonso Signorini in merito all'emergenza per il coronavirus e la lite tra Teresanna e Sossio.

In studio insieme al conduttore ci sarà, in veste di opinionista, Pupo, mentre Wanda Nara assisterà alla puntata, come accaduto nelle ultime settimane, da casa.

Per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria in corso, non potranno esserci incontri tra i concorrenti e persone esterne, ma non mancheranno sorprese e contributi filmati per animare la serata.