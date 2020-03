Alberto Angela, il discorso agli italiani diventa il promo di Stanotte a Firenze (VIDEO)

Di Giorgia Iovane mercoledì 1 aprile 2020

Alberto Angela torna su Rai 1 con la replica di Stanotte a Firenze ma con un promo tutto nuovo.

Il discorso di Alberto Angela agli italiani che ha aperto la puntata di Stanotte a Venezia è stata una delle cose più belle che si sia sentita e vista in tv, e non solo la scorsa settimana. Quell'appello accorato alla nazione, alla nostra cultura, ai nostri valori come strumenti privilegiati nella lotta al Coronavirus hanno inagurato di fatto una settimana di appuntamenti con la storia. In primis la benedizione Urbi et Orbi straordinaria di Papa Francesco, che ha regalato immagini struggenti e potentissime, dall'altra parte il videomessaggio del Presidente Mattarella, con un fuorionda che ha rinsaldato con una frase il legame tra gli italiani e il Quirinale.

Tanti discorsi quelli che si sono succeduti in tv - senza considerare le Conferenze Stampa del premier Conte - ma le parole di Alberto Angela sono tra le più belle mai sentite e anche tra le più apprezzate a dare un'occhiata ai commenti arrivati sui vari profili social del 'conduttore' e del programma.

Non è un caso, quindi, che il discorso di Alberto Angela sia diventato parte del promo di Stanotte a Firenze, altra puntata della serie realizzata da Angela per Rai 1 e in onda, in replica, mercoledì 2 aprile, dalle 21.25. Un ritorno per Angela, ma sempre un piacere per i telespettatori, alla ricerca di bellezza, di nuovo entusiasmo, di evasione, di tregua da una battaglia che continua a infuriare e che sta mietendo vite e piegando il futuro. In questo senso le parole di Angela, che chiama a raccolta avi ed eroi, valori e comunità sono un toccasana. E sono diventate un po' lo 'slogan' di questi tempi bui, che i viaggi di Stanotte a... illuminano a giorno, come nelle bellissime riprese dei programmi di Angela.