Babylon Berlin 3 su Sky Atlantic e Now Tv: un nuovo caso per il Commissario Rath

Di Paolo Sutera mercoledì 1 aprile 2020

Su Sky Atlantic e Now Tv arriva la terza stagione di Babylon Berlin, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Volker Kutscher ambientata in Germania tra gli Anni Venti e gli Anni Trenta

Nella Germania raccontata da Volker Kutscher e portata in tv da Sky Deutschland continuano a vivere le contraddizioni: da una parte la paura e la miseria, dall'altra il lusso e la modernità. Sarà ancora così, infatti, nella terza stagione di Babylon Berlin, in onda da questa sera, mercoledì 1° aprile 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e Now Tv (dove si possono trovare anche le prime due stagioni).

Un omicidio nella Berlino al top

Come detto, la terza stagione (che arriva a tre anni di distanza dalle prime due) è ambientata ancora a Berlino, nel 1929: la Repubblica di Weimar sta collassando, complice l'inflazione e la speculazione; in città ci sono le prime avvisaglie dell'estremismo che porteranno all'ascesa di Hitler e la crisi economica si sta già facendo sentire.

Ma nella stessa città si sentono anche altre sensazioni, quelle di una capitale all'avanguardia e progressista, dove non mancano le feste, i lussi ed il sesso, e dove la creatività sta vivendo un periodo d'oro. Proprio in quegli anni si iniziano a girare i primi film sonori e proprio sul set di una di queste pellicole avviene il fatto che darà il via alle nuove indagini raccontate.

L'astro nascente del cinema tedesco Betty Winter (Natalia Mateo), infatti, muore durante le riprese di un film, colpita alla testa da un riflettore. Quello che sembra essere un tragico incidente non convince Gereon (Volker Bruch), subito al lavoro per risolvere il mistero. La terza stagione rivede in azione anche Charlotte (Liv Lisa Fries), sempre più determinata e disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi in un mondo che non vuole dare molte opportunità alle donne.

Continua la saga di Volker Kutscher

La terza stagione di Babylon Berlin prende spunto sempre dalla saga letteraria dell'autore tedesco Volker Kutscher: il riferimento, in questo caso, è il libro "La morte non fa rumore" (edito in Italia da Feltrinelli), secondo volume che vede protagonista il Commissario Rath.

Grazie alla cura dei dettagli, alle scene di ampio respiro ed ad una sceneggiatura da noir crime di qualità, anche questa stagione di Babylon Berlin, nata dalla collaborazione tra Sky Deutschland e Beta Film, ha potuto contare su un budget non indifferente, tanto da guadagnarsi il titolo di serie tv più ambiziosa della tv tedesca.

Babylon Berlin, streaming

E' possibile vedere Babylon Berlin in streaming su Sky Go e su Now Tv, e sulle app disponibili per smart tv, tablet e smartphone. Su entrambe le piattaforme, inoltre, si possono vedere anche le due stagioni precedenti.