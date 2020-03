Case su misura: l'amore tra Chip e Joanna, sposati da 17 anni

Di Claudia Cabrini martedì 31 marzo 2020

Cosa appassiona realmente di questo programma? Non soltanto le case da sogno che ne escono fuori, ma anche e soprattutto la vita privata di Chip e Joanna

Li conosciamo, semplicemente, come Chip e Joanna, i protagonisti del fortunato show di HGTV Case su misura all'interno del quale ristrutturano case arroccate portandole a nuovo e trasformandole completamente. Quello che anche in questo caso appassiona, tuttavia, oltre alla parte edile e immobiliare sicuramente fondamentale per il programma, è anche ciò che lega i due protagonisti del format.

La coppia, infatti, è molto forte sullo schermo, e anche per questo negli anni è riuscita ad ottenere il successo sperato anche sul web oltre che in tv. Ad oggi, i fan del programma non sono più semplicemente gli spettatori da casa, ma anche i followers della coppia (quasi 12 milioni soltanto per Joanna, su Instagram) che seguirebbero Chip e la moglie indipendentemente dallo show che questi andrebbero mai a presentare. Anche per questo, la curiosità sulla loro lunga storia d'amore è aumentata, e ad oggi in molti s chiedono come tutto tra i due sia mai cominciato.

Ebbene, per chi ancora non dovesse saperlo, il padre di Joanna è un militare, un ex combattente della guerra del Vietnam per l'esattezza. La fama di Joanna sarebbe nata proprio grazie al papà, che dopo gli studi universitari avrebbe assunto la figlia presso il suo negozio di auto al quale si era dedicato interamente dopo essere rientrato negli States. Joanna apparì per la prima volta in tv grazie ad uno spot pubblicitario a favore della concessionaria, ed è proprio lì che si era recato anche Chip per acquistare la sua automobile nuova, a poche settimane dalla Laurea.

Galetta fu la Mercedesz, che permise a Chip di conoscere Joanna, all'epoca solo 23enne. Tra i due fu amore a prima vista. Chip le chiese immediatamente di uscire a cena, e il loro primo appuntamento andò alla grande - anche se in pochi sanno, però, che tra i due continuò grazie... Al fato.

Sì, perché il secondo appuntamento tra i due arrivò a seguito di una scommessa. Chip infatti non credeva che Joanna fosse realmente interessata a lui, e così decide di scommettere con un amico facendo Testa o Croce con una moneta. Se avesse vinto Testa, lui non avrebbe più contattato Joanna. In altro caso, avrebbe dovuto chiederle nuovamente di uscire, pagare 50 dollari all'amico, e chiedere a Joanna se lei fosse realmente attratta da lui. Fortunatamente la sorte ebbe la meglio, e Chip continuò a frequentare Joanna fino a chiederle di sposarlo. I due iniziarono a lavorare insieme, nel campo dell'immobiliare, dopo un anno di fidanzamento. L'anno successivo si sposarono, era il 2003. La coppia ad oggi ha 5 figli, ed è sposata da ben 16 (quasi 17 anni).