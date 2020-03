Rai, nasce task force contro fake news, Antonio di Bella coordinatore

Di Massimo Galanto martedì 31 marzo 2020

Il debutto in onda previsto la prossima settimana in Tutta Salute su Rai3

Al via da oggi in Rai una struttura contro le fake news. Lo ha annunciato Fabrizio Salini questa mattina nel corso di Unomattina. L'amministratore delegato di viale Mazzini ha detto:

Abbiamo costituito una task force contro le fake news, coordinata dal direttore di Rai news Antonio di Bella: partirà oggi un osservatorio permanente in grado di raccontare a tutti cosa è una fake news e in grado di sminarla. Oggi le fake news sono un veleno che rischiano di minare l'informazione corretta e di minare la coesione sociale.

Di Bella ha spiegato, facendo un ricorso alla citazione di Enzo Biagi, che il primo obiettivo è "portare acqua pulita nei rubinetti degli utenti". Il giornalista all'Ansa ha spiegato che in questa fase in primo piano ci sarà ovviamente l'emergenza sanitaria per il coronavirus:

È una struttura che si occupa delle fake news e delle imprecisioni riguardo all'informazione scientifica sul coronavirus, partendo dalle evidenze più urgenti per l'informazione pubblica. Abbiamo sentito l'esigenza di comporre un comitato scientifico di virologi, medici e uomini di scienza che permetta di valutare volta per volta le molte informazioni che arrivano in maniera tumultuosa sulle nostre scrivanie relativamente al coronavirus.

Il direttore di RaiNews ha fatto sapere di aver chiesto "la disponibilità a collaborare a una serie di personalità di primo piano" e che sarà coadiuvato come segretario operativo da Gerardo D'Amico, che segue già l'informazione scientifica della testata. Quindi ha aggiunto:

È un lavoro che prosegue quello fatto meritoriamente da Piero Angela che ho sentito stamattina e ha dato la sua benedizione a un'iniziativa per l'analisi e il contrasto alle fake news in materia scientifica, un compito che lui ha condotto e sta conducendo da oltre quarant'anni.

Il lavoro della struttura avrà una prima declinazione concreta la settimana prossima su Rai3, che dedicherà una puntata a settimana del programma quotidiano Tutta Salute proprio alle fake news in materia scientifica sempre legate al coronavirus, attraverso una collaborazione tra varie testate Rai. Poi, più nel lungo periodo, si sta studiando per la prossima stagione una trasmissione dedicata su questo tema.