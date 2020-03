Musica che unisce, Vincenzo Mollica sarà il narratore della serata-evento di Rai1

Di Giulio Pasqui martedì 31 marzo 2020

La narrazione della serata-evento di Rai1 è affidata a Vincenzo Mollica.

Da Roberto Bolle a Gigi Proietti, da Andrea Bocelli a Cesare Cremonini: tutto il gotha dello spettacolo italiano si è messo a disposizione per Musica che Unisce, la serata-evento iin onda martedì 31 marzo su Rai 1 per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile durante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le clip e le esibizioni (tutte realizzate a casa!) degli artisti saranno intervallate dalla voce narrante di Vincenzo Mollica, il giornalista del Tg1 andato in pensione a fine febbraio.

"Sarà un'iniziativa di solidarietà per la Protezione Civile, un grande racconto in un momento così doloroso in cui è necessario aiutarsi gli uni con gli altri. Beninteso, ognuno da casa sua. Ma, si spera, nelle case di tutti", ha dichiarato Mollica in un'intervista rilasciata a La Stampa.

Musica che unisce, gli ospiti

I cantanti coinvolti saranno Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta,Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo, Calcutta, Måneskin. Tra gli ospiti anche Virginia Raffaele e Roberto Bolle, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Enrico Brignano e Gigi Proietti. Dal mondo dello sport arriveranno Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.