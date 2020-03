Obiettivo Bellezza al via su La5: domani la prima puntata

Di Claudia Cabrini lunedì 30 marzo 2020

Un nuovo format per La 5 che con Obiettivo Bellezza racconterà delle trasformazioni di 7 donne coraggiose

Un nuovo programma beauty, e nello specifico un format che tratta stavolta di chirurgia plastica, quello in partenza domani, martedì 31 marzo, in seconda serata su La 5. Intitolato Obiettivo Bellezza, racconterà attraverso sei episodi a cadenza settimanale, ogni martedì a partire dalle 23:30 sul canale 30 del digitale, la trasformazione e la rinascita di sette protagoniste che si affideranno al medico chirurgo Antonio Di Vincenzo e al suo staff per rivoluzionare qualcosa di sé. Il format seguirà le pazienti nel corso di tutto il loro iter preparatorio all'operazione chirurgica alla quale decideranno di sottoporsi, e ci racconterà anche del loro decorso post-operatorio senza tralasciare non soltanto i dettagli più tecnici legati alle operazioni subite, ma anche e soprattutto un racconto di cuore, dedito al trasmettere empatia e forti emozioni allo spettatore, con l'intento di far aprire le protagoniste del programma davanti alle telecamere. Ognuna di loro, infatti, cerca anche nella chirurgia estetica un aiuto concreto per trovare un po' più di sicurezza in se stesse, e per piacersi e amarsi di più.

Un percorso emotivo, quindi, importante quello che Obiettivo Bellezza vorrebbe raccontare, presentandoci ufficialmente Claudia, una ragazza di 37 anni, Sara e Claudia, una coppia di sorelle di 35 e 39 anni, Federica, di 32 anni, Huana di 40 anni, Valentina di 29 e Melissa di 35 anni.

Ognuna di loro si sottoporrà ad un'operazione differente e riuscirà a coinvolgerci in qualche modo. Vincenza, ad esempio, opterà per una addominoplastica per rimediare ad una diastasi addominale molto evidente dovuta ai suoi quattro cesarei, mentre Sara e Claudia, sorelle, chiederanno al dottor Di Vincenzo una mastoplastica additiva per rimpolpare i loro seni, svuotati a seguito dell'allattamento dei loro figli.

Federica, di Rovigo, curerà tramite una addominoplastica la sua diastasi addominale e si rifarà il seno, mentre Huana si rivolgerà al dottor Di Vincenzo per rimediare ad una precedente operazione di mastoplastica additiva finita male. Non mancherà poi il caso di Valentina che, dopo aver perso 30 chili, vorrebbe ora farsi operare per recuperare la forma tonica di un tempo, e Melissa, che si farà sostituire le protesi al seno.

Il medico chirurgo Antonio Di Vincenzo che conosceremo all'interno del programma è un professionista originario del Veneto. La sua clinica si trova a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, per la precisione, ed è proprio il professor Di Vincenzo ad esser ritenuto, ad oggi, uno dei nomi più autorevoli della chirurgia plastica in Italia. Dal 2018, secondo quanto riportato dal suo sito web, è anche l'unico professore del corso di specializzazione in chirurgia estetica "Mastoplastica additiva con protesi anatomiche".