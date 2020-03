Amici 19, Alessia Marcuzzi anche alla finale?

Di Massimo Galanto lunedì 30 marzo 2020

La conduttrice sarebbe presente in giuria nel talent show di Maria De Filippi per la terza volta consecutiva

Nel corso della puntata di daytime di Amici 19 di lunedì 30 marzo in onda su Canale 5 intorno alle ore 16.20, agli allievi giunti in finale, ossia i ballerini Javier e Nicolai e le cantanti Gaia e Giulia, è stato mostrato un video messaggio di Alessia Marcuzzi, la quale si è espressa singolarmente su di loro.

La sensazione è che si vada per la conferma della Marcuzzi (che proprio in queste ore ha rilanciato il suo blog La pinella, nato 10 anni fa) anche nella finale, in programma venerdì prossimo in diretta sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Per la conduttrice de Le Iene (che torneranno in onda su Italia 1 soltanto giovedì 23 aprile) si tratterebbe della terza presenza consecutiva nel talent di Maria De Filippi, che già l'aveva scelta un anno fa per la conduzione di Temptation Island Vip (dopo il passaggio in Rai di Simona Ventura). Il suo ruolo ad Amici è quello di giurata esterna, insieme a Vanessa Incontrada e a Gabry Ponte, al posto di Loredana Bertè, fuori dal serale da quando sono state adottate le più rigide disposizioni del governo per contenere il contagio da coronavirus.

Soltanto nei prossimi giorni sarà comunicato il nome di chi prenderà parte in studio alla finale del programma della De Filippi, che per la prima volta vedrà un vincitore o una vincitrice costretto/a a festeggiare senza il pubblico.