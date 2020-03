Il Segreto chiude, le parole di Maria Bouzas (Donna Francisca): "Non è una bella notizia"

Di Giulio Pasqui lunedì 30 marzo 2020

Il Segreto chiude. Le parole dell'attrice che interpreta Donna Francisca.

Dopo nove anni e più di 2.300 episodi, Il Segreto saluterà i telespettatori più appassionati. In Spagna la soap ambientata a Puente Viejo chiuderà i battenti nei prossimi mesi, mentre in Italia l'ultima puntata dovrebbe andare in onda a fine anno (o, al massimo, all'inizio del 2021). Come hanno preso la notizia gli attori? "Non è stata una bella notizia per molti motivi, innanzitutto si rimane senza lavoro e poi non avremo più la possibilità di entrare sul set de Il Segreto. Ci commuoviamo al pensiero che non vedremo più queste scenografie assieme a tutti i colleghi, attori e tecnici", ha dichiarato Maria Bouzas, l'interprete di Donna Francisca, al settimanale Mio.

"È un punto finale che apre la porta a nuovi orizzonti, ma, allo stesso tempo, chiude una tappa molto intensa e felice che rimpiangeremo tantissimo", ha aggiunto. La soap ci lascerà con alcuni colpi di scena, che ancora neanche gli attori conoscono. “Stanno facendo dei cambi per il finale della serie”, ha precisato l'attrice, che nel suo futuro ha in programma una nuova soap e un'opera teatrale.