Analisi Auditel della serata di domenica 29 marzo 2020

Di Hit lunedì 30 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 27% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre poco sopra la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 13%.

L'access time vede la curva di Soliti ignoti al comando fra il 20 ed il ed il 25% di share, seguita dalla linea di Canale 5 con Paperissima sprint subito sotto il 15% di share. Segue poi la curva di La7 con Non è l'arena di qualche punto sopra il 5% di share. La curva di Stasera Italia week end è attorno al 5%.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con Bella da morire fin verso la linea del 20% di share. Segue la curva di Non è la D'Urso speciale fra il 10 ed il 15% di share, terza scelta del pubblico di ieri sera Che tempo che fa con la curva rossa che dall'11% di inizio puntata scende al di sotto della linea del 10%. Quarta piazza per la linea nera di La7 con Non è l'arena che scorre nel corridoio fra il 5 ed il 10% di share.

Seconda serata con la curva di Non è la D'Urso che scorre al comando fra il 15 ed il 20% di share, seguita dalla linea di Non è l'arena fra il 10 ed il 15% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™